Lula vira capa da revista que bolsonaristas fizeram montagem de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a capa da edição de maio da revista “Time”. A publicação divulgou nesta quarta-feira (4) a capa com Lula, com a data de 23 de maio.

Em fevereiro deste ano, o ministro do Turismo, Gilson Machado, publicou no Twitter uma montagem de uma capa falsa da mesma revista que mostra o presidente Jair Bolsonaro e, abaixo, a frase: “Prêmio Nobel de 2022”. A capa falsa ainda incluía frases para atribuir à viagem de Bolsonaro à Rússia a retirada de tropas russas da fronteira com a Ucrânia.

Na capa de Lula, a revista publicada nos Estados Unidos traz a chamada: “O segundo ato de Lula: o líder mais popular do Brasil busca um retorno à Presidência”.

Na entrevista concedida no fim de março, na sede do PT em São Paulo, Lula falou à TIME que quer levar o Brasil de volta aos bons tempos de sua Presidência (2003-2010) e que, se eleito, pretende fazer mais e melhor do que fez no passado.