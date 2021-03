Mãe de Bolsonaro toma segunda dose da ‘vacina do Doria’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, recebeu nesta segunda-feira(8), a segunda dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19.

Em outubro de 2020, Bolsonaro disse que o Brasil não iria comprar a vacina do Doria, em referência ao imunizante do Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac.

Olinda recebeu a vacina em sua residência em Eldorado, no interior de São Paulo. Ele havia recebido a primeira dose no dia 12 de fevereiro.

“Dona Olinda Bolsonaro, a senhora está salva com a vacina do Butantan. Com as duas doses da vacina do Butantan que salvam a senhora, a senhora deu um exemplo de amor à vida”, afirmou o governador em resposta aos ataques do presidente Bolsonaro.