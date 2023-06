Marcos Caetano fiscaliza obras de reforma na UBS do bairro Cariobinha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou nesta segunda-feira (5) as obras de reforma na UBS (Unidade Básica de Saúde) ‘Dr. Pedro Pioli’, no bairro Cariobinha.

Durante a visita, o parlamentar foi informado que os serviços a serem executados no prédio contemplarão a revisão e substituição de parte do telhado; ampliação da cobertura na entrada principal; substituição do piso; mudança na área da recepção; construção de um banheiro destinado a pessoas com deficiência em um dos consultórios; substituição das portas, armários, e do alambrado por gradil, além de pintura interna e externa.



“A saúde é fundamental para que a população tenha um atendimento mais digno e isso está se tornando realidade, quem ganha com isso são os pacientes”, apontou Marcos.

Os atendimentos médicos, de enfermagem e a coleta de sangue estão sendo realizados na Unidade de Atendimento Domiciliar, enquanto os procedimentos diversos, como curativos e vacinas, foram direcionados para a UBS do São Vito.

