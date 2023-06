Prefeitura asfalta rua paralela ao recinto da Festa do Peão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (5), a pavimentação asfáltica da Rua Luiz Fornaziero, paralela ao recinto da Festa do Peão de Americana, no bairro Jardim América, na região da Praia Azul.

“Essa ampliação faz parte do nosso trabalho de mobilidade urbana para a região. Serão instalados novos condomínios, e essa era uma das exigências para que a empresa iniciasse a implantação desses empreendimentos”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

