Marcos Caetano ouve demandas de moradores da Vila Bertini e da Vila Mariana

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na terça-feira (30) com moradores dos bairros Vila Bertini e Vila Mariana para discutir demandas relacionadas às duas regiões. De acordo com o parlamentar, foram apresentados pedidos na área de segurança pública e melhorias nos serviços de zeladoria, como limpeza nas áreas públicas, calçamentos, manutenção de bueiros e podas de árvores.

“Com a visita, constatei que de fato são necessárias melhorias e me prontifiquei, no que couber a mim, para trabalhar com as secretarias municipais para trazer essas benfeitorias aos moradores”, apontou Marcos.



Outras reivindicações feitas pelos moradores estão relacionadas à sinalização de trânsito no município. Os moradores apontaram a falta de pintura e de sinalização para as lombadas em diversos pontos.

