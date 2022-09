Maria Giovana promete trabalhar pela saúde, mas fez parte do fechamento das UBSs em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ex-vereadora de Americana e candidata a deputada federal Maria Giovana(PDT), está pautado sua campanha no tema saúde e está usando como base a promessa de trabalhar pela área, caso seja eleita no dia 2 de outubro. Antes de sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista, ela foi filiada ao Partido Comunista do Brasil, o PC do B.

Em diversos posts, Maria elenca os problemas do SUS (Sistema Único de Saúde) e dificuldades enfrentadas nos atendimentos. Ela repete a mesma estratégia usada na eleição para a prefeitura de Americana em 2020, quando foi derrotada pelo atual prefeito, Chico Sardelli(PV).

Na época da campanha municipal, Maria foi confrontada pelo ex-prefeito Omar Najar que afirmou que ela orientou a prefeitura no sentido do fechamento de Unidades Básicas de Saúde do município.

“Quando trabalhou aqui comigo, se bem me lembro, você [Maria Giovana] sugeriu fechar cinco UBSs”, disse o prefeito em uma postagem nas redes sociais durante o período eleitoral. Maria trabalhou na prefeitura entre 13 de outubro e 12 de dezembro de 2016, quando foi exonerada para assumir a vaga de vereadora no dia 1º subsequente.

Procurada pelo Portal de Americana para comentar a acusação do ex-prefeito e questionada sobre como pretende trabalhar pela saúde fechando unidades, Maria afirmou que a informação não é verdadeira e que atuou na CEI(Comissão Especial de Inquérito) da Câmara Municipal

Ontem(19), em um vídeo divulgado nas redes sociais, Maria Giovana nega a informação e volta a dizer que foi contra o fechamento. Mas, um vídeo divulgado na época, pelo Jornal O Liberal, mostra a Maria dizendo que era muito caro manter as Unidades Básicas de Saúde abertas pelo alto valor das consultas.

Na ocasião a então secretária adjunta usou o termo ‘ressignificados’, mas na prática as unidades básicas foram inativadas. Veja o vídeo abaixo: