Meche é homologado como candidato a deputado federal pelo partido de Bolsonaro

O vereador de Americana Marschelo Meche foi homologado como candidato a deputado federal nesta quarta-feira(20), pelo Partido Liberal. As eleições acontecem no dia 2 de outubro.

A lista do PL conta com nomes como o do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o ex-ministro Marcos Pontes, pastor Marco Feliciano e Carla Zambelli.

Ao Portal de Americana, Meche disse que quer trabalhar pela liberdade. “Eu me orgulho muito em estar no mesmo partido do presidente Bolsonaro, com quem faço política desde a época do Impeachment da Dilma, sempre tivemos a mesma convicção de que era preciso limpar a política brasileira. Fui eleito e reeleito vereador, mantendo meus princípios e lealdade. Sou anti-esquerda e sou a favor de políticas que valorizem as nossas famílias e tradições”, afirmou.