Acesso à nova alça do Viaduto Romano recebe guias

O acesso à nova alça do viaduto João Batista de Oliveira Romano recebeu nesta quarta-feira (20) as guias construídas pela empresa Cel Engenharia, sob supervisão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana. Os serviços prosseguem durante toda a semana e incluem ainda a compactação do solo após a terraplanagem, executada nesta terça-feira.

As próximas etapas da obra são a construção de galerias e tubulações para captar e dar vazão às águas pluviais. O espaço também receberá calçadas e rede de iluminação pública com lâmpadas de LED, além de novo asfalto.

Ao todo, mil metros de extensão do prolongamento da Avenida Bandeirantes, no trecho entre a Rua Rondônia e o viaduto João Baptista de Oliveira Romano, receberão pavimentação. A melhoria vai interligar a Avenida Bandeirantes à Avenida Prefeito Abdo Najar, promovendo a mobilidade urbana e a infraestrutura viária da cidade.