Molina recebe Carla Zambelli na sexta em Americana e Santa Bárbara

O candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Molina, recebe na próxima sexta-feira (16) a deputada federal por São Paulo e candidata à reeleição, Carla Zambelli (PL). A parlamentar cumprirá agendas na sexta-feira (16) e no sábado (17) em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Molina destacou a importância deste encontro e da presença da deputada: “Carla Zambelli é sinônimo de lealdade, de força e determinação. Ela é o braço direito do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados e no Congresso e sempre foi leal a ele. Precisamos de mais parlamentares como ela, que defendem os valores da família e também o Brasil. A Zambelli se tornou a Deputada Federal do Bolsonaro e serei o Deputado Estadual do Tarcísio em São Paulo”.

Na sexta-feira está previsto almoço no Tivoli Shopping, encontro com lideranças, adesivaço no comitê central de Molina e caminhada na Avenida Iacanga. Já no sábado, panfletagem na Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste.