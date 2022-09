Chico Sardelli anuncia novo sistema da Operação Tapa-Buraco

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana passará a contar com um novo sistema da Operação Tapa-buraco, moderno e inovador. O prefeito Chico Sardelli apresentou o serviço nesta terça-feira (13), na sede da Sosu.

A produção média mensal será de 800 toneladas de asfalto, com a execução dos serviços em todo o município.

Haverá duas frentes de trabalho e cada equipe trabalhará com equipamentos, como caminhões caçamba térmica e basculante, fresadora, pá carregadeira e rolo compactador.

O caminhão possui tanque de emulsão, carrega entre 28 e 30 minutos 15 toneladas de massa asfáltica e mantém a temperatura térmica do produto, agilizando os trabalhos. É um equipamento eficiente, com banheiro químico para os funcionários, não deixa resíduos e 100% ecológico. O serviço compreenderá a conservação de pavimentos viários, com a aplicação de asfalto e cola.

O trabalho deverá começar em 10 dias, segundo o encarregado da empresa que irá executar o serviço, Luiz Fernando Araújo. Ele destacou que foram contratados 12 funcionários para a operação, todos moradores da cidade.

“É uma boa e importante notícia que estamos anunciando hoje para toda a população. Um investimento na recuperação e conservação da malha viária. Nossa gestão está intensificando e ampliando os serviços e as ações em todos os setores de atendimento à população. Trabalhamos para isso, eu, o vice Odir, o secretário Adriano, todos os secretários, funcionários e colaboradores, para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. A cidade precisava dessa atenção há muito tempo e hoje estamos realizando este passo importante. Estamos avançando para deixar nossa cidade com uma boa estrutura, valorizando o que é de mais importante, que é o ser humano, atendendo as pessoas que aqui vivem com esta nova tecnologia em favor de Americana”, disse o prefeito Chico.

O vice Odir ressaltou a importância do novo sistema. “São equipamentos modernos, de alta qualidade e tecnologia que irão revolucionar este trabalho. O Chico também está realizando um sonho, que é poder proporcionar este serviço para a população. O secretário Adriano tem uma equipe unida e essa união é importante para a Administração e para os trabalhos e ações realizados em prol da população”, destacou.

Segundo Adriano Alvarenga Camargo Neves, secretário da Sosu, o trabalho será feito no prazo de 12 meses e será um mini recape. “É um reforço para atender as demandas e intensificar o trabalho de recuperação das vias, um mini recapeamento asfáltico, outro tipo de trabalho, porque será feito o preparo do pavimento e a recuperação, não apenas o remendo e sim a reconstrução. Estamos fazendo o levantamento das áreas para iniciar o serviço, provavelmente na área central da cidade. Teremos uma mudança considerável da malha viária, com intervenções em todos os bairros, em benefício da população. Agradeço o prefeito Chico, o vice Odir, pela confiança no nosso trabalho”, disse o secretário.

Também participaram do evento, os secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto; de Governo, Jesuel de Freitas; de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira; o chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli; o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol, e os vereadores Lucas Leoncine, vice-presidente da Câmara Municipal; Thiago Brochi, líder do governo na Câmara, e Léo da Padaria.