Morre a cantora Tina Turner

Nesta quarta-feira(24), o mundo da música foi abalado com a triste notícia do falecimento da icônica cantora Tina Turner, aos 83 anos de idade. A morte foi confirmada por através do perfil oficial da artista no Instagram.

“Com muita tristeza comunicamos o falecimento de Tina Turner. Com a sua música e a sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas do amanhã. Hoje nos despedimos de uma amiga querida que nos deixa todo o seu maior trabalho: a sua música. Toda a nossa sentida compaixão vai para a família dela. Tina, vamos sentir muito a tua falta”, trouxe o comunicado.



Tina Turner, cujo nome verdadeiro era Anna Mae Bullock, nasceu em 26 de novembro de 1939, em Nutbush, no Tennessee, Estados Unidos. Ela se tornou uma das vozes mais influentes e reconhecidas da música, deixando um legado duradouro e inspirando gerações de artistas.

A cantora conquistou fama mundial como integrante do duo Ike & Tina Turner na década de 1960, com hits como “River Deep – Mountain High” e “Proud Mary”. No entanto, foi na carreira solo que Tina brilhou ainda mais, lançando sucessos como “What’s Love Got to Do with It”, “Private Dancer” e “Simply the Best”. Sua voz potente e sua presença de palco magnética fizeram dela uma verdadeira lenda do rock’n’roll.

Além de seu talento musical, Tina Turner também cativou o público com sua história de superação pessoal. Ela enfrentou um relacionamento abusivo com seu ex-marido e parceiro musical Ike Turner, mas encontrou forças para se libertar e se reinventar. Sua jornada inspiradora foi contada no filme “Tina” lançado em 2021, que revelou detalhes de sua vida e carreira.

Ao longo de sua trajetória, Tina Turner recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo 12 Grammy Awards e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Sua influência e talento transcenderam fronteiras, fazendo dela uma figura icônica da música e um símbolo de empoderamento feminino.

