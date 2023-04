Morre a mãe do cantor sertanejo Daniel

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu neste sábado, dia 1º, aos 82 anos, Maria Aparecida Cantador Camillo, mãe do cantor sertanejo Daniel. O artista publicou a notícia em perfil que mantém no Instagram, mas não divulgou a causa da morte.

Em seu post, Daniel expressou a dificuldade em encontrar palavras para descrever sua mãe, a quem chamou de especial e exemplo de mulher. Ele enfatizou que ela o ensinou a ser quem ele é hoje e lamentou a perda de seu colo, abraço, conforto e carinho. Maria Aparecida deixa três filhos, além do cantor, e o marido.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo