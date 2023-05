Vovó Palmirinha morre aos 91 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A família da renomada apresentadora de programas de culinária, Palmira Nery da Silva Onofre, conhecida carinhosamente como Vovó Palmirinha, emitiu um comunicado nesta tarde informando o seu falecimento aos 91 anos.

Palmirinha faleceu hoje, às 11h20, na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada desde o dia 11 de abril.

