O empresário paulista Abilio Diniz faleceu aos 87 anos de idade na noite deste domingo (18).

Ele estava internado em estado grave no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar, Abílio também ocupava o cargo de vice-presidente do conselho de administração do Carrefour Brasil.

Segundo a nota divulgada pela sua assessoria de imprensa, Abílio estava hospitalizado devido a complicações de uma pneumonia.