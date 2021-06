Multiplex reinaugura nesta quinta com a exibição de “Invocação do Mal 3”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O cinema Multiplex Santa Bárbara, do Villa Multimall (antigo Vic Center), reabre suas portas ao público de Santa Bárbara e região nesta quinta-feira(3).

A reinauguração já terá entre os filmes exibidos o lançamento de Invocação do Mal 3, que chega as telonas e promete fortes emoções.

Todas as salas do Multiplex foram reformadas para garantir ainda mais conforto e segurança para o público. Outro destaque que o Multiplex é o único cinema da região a oferecer uma Sala Vip com poltronas reclináveis e ainda mais comodidade. O público conta ainda com uma bomboniere com diversas opções de guloseimas para acompanhar os longas.

Os ingressos para a reabertura já estão disponíveis para compra. Por conta da pandemia, o número de assentos por sala é reduzido. Você pode acompanhar as novidades e informações sobre o cinema através das redes sociais pelos links https://facebook.com/MultiplexSantaBarbara e https://www.instagram.com/multiplexsantabarbara

Confira a programação completa

SBO 1 VIP – 2D – INVOCAÇÃO DO MAL 3 : A ORDEM DO DEMÔNIO

Dublado/1H57/Terror / Verifique a classificação indicativo do filme

Sáb e Dom – 14h30

SBO 1 – 2D – INVOCAÇÃO DO MAL 3 : A ORDEM DO DEMÔNIO

Dublado/1H57/Terror / Verifique a classificação indicativo do filme

Qui/Sex/Sáb/Dom – 16h40

SBO 1 – 2D – INVOCAÇÃO DO MAL 3 : A ORDEM DO DEMÔNIO

Legendado /1H57/Terror / Verifique a classificação indicativo do filme

Qui/Sex/Sab/Dom – 19h00

SBO 2 – 2D – CRUELLA

Dublado/2H14/COMÉDIA Verifique a classificação indicativo do filme

Sáb/Dom – 14h00

SBO 2 – 2D – CRUELLA

Dublado/2H14/Comédia / Verifique a classificação indicativo do filme

Qui/Sex/Sáb/Dom – 16h20

SBO 2 – 2D – CRUELLA

Dublado /2H14 /Comédia / Verifique a classificação indicativo do filme

Qui/Sex/Sab/Dom – 18h50

SBO 3 – 2D – MORTAL KOMBAT

Dublado/1H50/AÇÃO/ Verifique a classificação indicativo do filme

Sáb/Dom – 14H20

SBO 3 – 2D – GODZILA Vs KONG

Dublado/1H30/ANIMAÇÃO / Verifique a classificação indicativo do filme

Qui/Sex/Sab/Dom – 16h50

SBO 3 – 2D – MORTAL KOMBAT

Dublado/1H50/AÇÃO/ Verifique a classificação indicativo do filme

Qui/Sex/Sab/Dom – 19h10

SBO 4 – 2D – GODZILA Vs KONG

Dublado/1H30/AÇÃO / Verifique a classificação indicativo do filme

Sáb/Dom – 14h50

SBO 4 – 2D – CRUELLA

Legendado/ 2H14 COMÉDIA/ Verifique a classificação indicativo do filme

Qui/Sex/Sab/Dom – 17h00

SBO 4 – INVOCAÇÃO DO MAL 3 : A ORDEM

Dublado/1H57/TERROR/

Qui/Sex/Sab/Dom – 19h20

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio