Nego Di é eliminado do BBB com a maior rejeição da história do programa

Foi eliminado na noite desta terça-feira(16), do Big Brother Brasil, da Tv Globo, o humorista Dilson Neto , conhecido como Nego Di, com maior rejeição da história do programa.

Nego disputou o paredão com o cantor Fiuk e Sarah, a publicitária integrante do grupo ‘pipoca’. Ele foi eliminado com 98,76% dos votos feitos através do site oficial do programa.

A maior rejeição da história pertencia a participante Aline Cristina, que foi eliminada do reality com 95% dos votos no BBB5. O segundo lugar com maior rejeição era o de Patrícia Leite, do BBB18, eliminada com 94,24% dos votos.