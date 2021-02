Deputado bolsonarista é preso pela Polícia Federal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado bolsonarista Daniel Silveira(PSL), foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite desta terça-feira(16), em seu apartamento. O ordem de prisão foi assinada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O deputado publicou um vídeo em suas redes sociais atacando os ministros e pedindo o fechamento do STF. Ele mesmo anunciou sua prisão no Twitter. “Polícia federal na minha casa neste exato momento com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes”, disse.

“O autor das condutas é reiterante na prática criminosa, pois está sendo investigado em inquérito policial nesta CORTE, a pedido da PGR, por ter se associado com o intuito de modificar o regime vigente e o Estado de Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e incitação da população à subversão da ordem política e social, bem como criando animosidades entre as Forças Armadas e as instituições”, diz a decisão assinada pelo ministro