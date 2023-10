Novo reservatório de água da Cidade Jardim será entregue nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo Centro de Reservação de Água da Cidade Jardim (CR-6) será entregue nesta quinta-feira (26), às 16h30. Ele irá abastecer, além da Cidade Jardim, os bairros Mathiensen, Jardim dos Lírios, São José e Niels Nielsen. O reservatório está localizado na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva, sem número.

“Serão mais 2,1 milhões de litros armazenados para a Cidade Jardim e região, mais um passo para Americana virar a página da falta de água”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

“O abastecimento de água é uma das prioridades do nosso governo, e essa obra significa um avanço importante nessa área”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

“O novo reservatório vai garantir o abastecimento para toda essa região”, reforça o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Cesar Gimenez Zappia.

No reservatório, também já foram instaladas as câmeras de segurança do sistema de videomonitoramento implantado em todas as unidades da autarquia. A área ainda recebeu serviços de paisagismo.

Em agosto, a Prefeitura entregou o Centro de Reservação do Ipiranga (CR-5), e o DAE está na reta final da instalação do novo reservatório no bairro Santa Catarina (CR-3). Os três reservatórios juntos aumentarão a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros. O investimento é de R$ 9.963.588,68 com recursos do DAE.