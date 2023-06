Nubank reestrutura área de operações no Brasil e fecha 296 vagas no setor

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Nubank iniciou nesta quarta-feira, 7, uma reestruturação da área de Operações no Brasil, e como resultado, fechou 296 vagas que eram ligadas ao setor. A fintech não informou se todas essas vagas estavam ocupadas, mas disse que parte dos funcionários afetados foram realocados internamente.

Em nota, o banco digital afirmou que unificou as equipes da área de Operações, que antes eram separadas por produto, organização que era necessária para expandir a prateleira nos primeiros anos de operação. “Agora, com um portfólio robusto, e após uma profunda análise de modelos e processos, foi identificada a necessidade de consolidar as equipes de produto em uma organização centralizada”, disse a instituição.



Segundo o Nubank, haverá ganhos de escala com a gestão integrada dos produtos e serviços. As funções eliminadas vieram da detecção de redundâncias na unificação das equipes, e parte dos funcionários se realocou no neobanco.

Os dispensados receberão benefícios como salários adicionais por tempo de casa, extensão temporária do plano de saúde e uma verba de apoio para recolocação no mercado. “As movimentações ocorrem em funções administrativas, e não terão impacto no atendimento final ao cliente”, afirmou o Nubank.

Pessoas que foram dispensadas, ouvidas pela reportagem sob anonimato, afirmaram que os cortes estão sendo feitos por grupos Segundo os relatos, houve uma conferência com o gerente da equipe para comunicar as dispensas, sem que as lideranças diretas tivessem sido informadas. “O time de operações é formado por quase 2 mil pessoas no Brasil”, disse uma delas.

Nos últimos meses, a fintech fez outras dispensas de modo pontual, também após reorganizações internas. Um dos ex-funcionários disse que, nos últimos meses, houve discussões sobre cortes que geraram apreensão nas equipes.

“Alguns meses depois, foi anunciado que passaríamos por uma grande mudança na área de operações, e foi algo que trouxe ansiedade novamente”, disse essa pessoa, sob anonimato. “Eu já tinha passado por reestruturações, e sempre ocorrem desligamentos.”

Outros bancos digitais, como Neon e C6, também fizeram cortes de centenas de funcionários, focados, em muitos casos, nas áreas de produto, menos demandadas agora que a plataforma das instituições estão completas.

O Nubank acaba de completar dez anos de existência, e na última semana, começou a patrocinar o Jornal Nacional, da TV Globo, um dos mais caros espaços publicitários do País.

