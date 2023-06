Americana recebe Mega Flash Day com tatuagem, gastronomia e brasilidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No próximo dia 11 de junho, das 10h às 22h, o Salão de Festas Elite, localizado na Avenida São Jerônimo 1993, no Parque das Nações, será palco do tão aguardado evento “Mega Flash Day – Arte, brasilidade e gastronomia”, promovido pela renomada tatuadora Moaira Tattoo. A entrada é gratuita.

O Mega Flash Day contará com a participação de cinco talentosas tatuadoras, que estarão disponíveis para eternizar obras de arte na pele dos visitantes. Bethânia Moaira, conhecida como @moairatattoo, especialista em floral e fineline, será a anfitriã do evento. Além dela, marcarão presença Izabelle Dias (@izabelle.arte), Nagila Franco (@nah_tattoostudio), Bruna Fernanda (@brufertattoo) e Bruna Aquilino (@bruna.aquilino), cada uma trazendo sua expertise em estilos específicos.



Os amantes de piercings também terão a oportunidade de adicionar novos adornos ao corpo, graças às habilidades das bodypiercers Sabrine Miranda (@sabrinepiercer), do Moaira Tattoo Atelier, e Rafaela Airoldi (@rafaairoldi_piercer), de Campinas, SP.

E não para por aí! O evento também contará com a presença de três micropigmentadoras, especializadas em técnicas de maquiagem definitiva. Dani (@daniprettah), Marina Busnardo (@marinabsnd.beauty) e Andrea Martins (@andrea.busnardo) estarão disponíveis para transformar e realçar a beleza dos participantes.

Além de toda a arte impressa na pele, o Mega Flash Day oferecerá uma trilha sonora especial, com muito ritmo brasileiro ao longo de todo o dia. DJ Maccedow, DJ Carolis e Douglas Prado, com sua voz e violão, prometem embalar o público com os melhores sons da música nacional.

Os visitantes também poderão aproveitar uma feira de artes e comidinhas, que contará com diversos expositores. Entre eles, destacam-se a Recoh Cosméticos, com sua linha de cosméticos veganos, a Vassoura de Bruxa, com artesanato e criações únicas, e a Arte em Nós, que trará o encanto do macramê em peças com pedras naturais. Ainda teremos a presença da Flor de Surya, com cosméticos naturais e medicinais, Marana Ink Ecobag, oferecendo ecobags customizadas pintadas à mão, Lua de Gaya, com velas aromáticas, difusores de aromas e cristais, e Carvalhos Candy, onde os doces são produzidos artesanalmente.

Para saciar a fome, o Espaço Culinário “Coma sem Culpa” (@comasem.culpaa) oferecerá uma variedade de opções, desde o tradicional cuscuz nordestino até pratos saudáveis, veganos, salgados e porções de boteco, garantindo assim uma experiência gastronômica completa.

O Mega Flash Day conta com o apoio de importantes parceiros e patrocinadores. Dama Bier Americana terá um stand oferecendo variedade e requinte em chopp artesanal, com destaque para o chopp pilsen, que conquistou a medalha de ouro na European Beer Star 2020. A Tatuart Americana será a fornecedora de materiais para estúdios de tatuagem presentes no evento, e a Nova Objetivo Negócios Imobiliários estará representada para aqueles que buscam venda e locação de imóveis comerciais e residenciais.

O Mega Flash Day promete ser um dia repleto de arte, brasilidade, gastronomia e muita diversão. Não perca a oportunidade de participar desse evento imperdível!

Serviço:

Evento: Mega Flash Day – Arte, brasilidade e gastronomia

Data: 11/06/2023

Horário: Das 10h às 22h

Local: Salão de Festas Elite – Avenida São Jerônimo 1993 – Parque das Nações, Americana SP

