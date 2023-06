FRIO: Confira a previsão do tempo para a primeira semana da Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Americana se prepara para receber a 35ª edição da Festa do Peão de Americana, um dos eventos mais esperados do ano para os amantes da música sertaneja e rodeios.

Além das atrações musicais, um fator muito importante para os frequentadores de eventos ao ar livre é a previsão do tempo. Com isso em mente, trouxemos informações sobre as condições climáticas para cada dia de festa, para que o público possa se preparar adequadamente e aproveitar ao máximo essa experiência.

De acordo com a Clima Tempo, a sexta-feira, dia 9 de junho, o primeiro dia de festa, as temperaturas devem oscilar entre 13ºC e 28ºC. Durante a noite, o tempo estará aberto, sem nuvens, proporcionando uma atmosfera agradável para curtir as apresentações de Henrique e Juliano, que convidam Rayane e Rafaela, Alok e Luan Santana.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Já no sábado, dia 10 de junho, o sol continuará presente, elevando um pouco as temperaturas em relação ao dia anterior. A mínima será de 14ºC e a máxima de 29ºC. À noite, o céu permanecerá sem nuvens, proporcionando um ambiente propício para aproveitar os shows de Gusttavo Lima, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio e KVSH.

No domingo, dia 11 de junho, os termômetros registrarão uma leve queda, com mínima de 5ºC e máxima de 29ºC. Apesar de algumas nuvens estarem presentes, não há previsão de chuva, o que garantirá uma noite agradável para curtir as apresentações de Maiara e Maraísa, Edson e Hudson, e Rionegro e Solimões.

Na segunda-feira, dia 12 de junho, as temperaturas se manterão estáveis, variando entre 17ºC e 29ºC. O tempo continuará aberto, sem nuvens.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)