Com a volta da arquibancada, Festa do Peão começa nesta sexta-feira

A aguardada 35ª edição da Festa do Peão de Americana está prestes a começar, trazendo seis dias de pura diversão e emoção para os amantes da música sertaneja e das montarias em touros e cavalos. O evento terá início nesta sexta-feira (9) e contará com um total de 19 atrações musicais apenas no palco principal, além de mais de 400 montarias ao longo dos dias.

A estrutura da festa está em fase final de preparação e, na noite desta terça-feira (6), foi realizado um teste de luz e som.



Dentre os destaques da estrutura deste ano, está a volta da arquibancada, que será posicionada ao lado dos camarotes setorizados. No ano anterior, a arquibancada não pôde ser montada devido à escassez de estruturas disponíveis no mercado. Originalmente planejada para ficar próxima ao Camarote Brahma, a arquibancada precisou ser realocada por questões de segurança.

Os shows prometem ser o ponto alto da festa, reunindo grandes artistas da música nacional. Confira a programação completa:

9 de junho (sexta-feira): Henrique e Juliano convidam Rayane e Rafaela, Alok e Luan Santana.

10 de junho (sábado): Gusttavo Lima, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio e KVSH.

11 de junho (domingo): Maiara e Maraísa, Edson e Hudson e Rionegro e Solimões.

16 de junho (sexta-feira): Ana Castela e Hugo e Guilherme.

17 de junho (sábado): Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Zé Neto e Cristiano e Sevenn DJ.

18 de junho (domingo): Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano.

