ôk’s chocolataria oferece diversas opções de cestas de presente para o Dia das Mães

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Xôk’s de Americana irá oferecer neste Dia Das Mães cestas de café da manhã exclusivas para você presentear sua mãe. A loja oferece uma variedade de produtos exclusivos da serra gaúcha como vinhos, espumantes, cervejas artesanais e cafés.

Neste dia das mães, a Xôk’s fará cestas para essa data tão especial. As encomendas podem ser feitas até sexta feira, dia 07/05, pelo WhatsApp 19 99897-8776 (clique aqui). O cliente poderá optar pela entrega no domingo de manhã.

Na loja você encontra chocolates artesanais a partir de R$ 3,00, presentes a partir de R$ 25,00 e muitas opções para você montar a própria cesta no valor que desejar.

A Xôk’s é uma marca do Rio Grande do Sul que já está há 40 anos no mercado, começou expandir como Franquia em 2020.

Nas compras acima de R$ 100, 00 você vão concorrer a vários presentes como cestas de beleza, Sem joia (conjunto de colar com banho de ouro 18k) e degustações de produtos.

Inove nesse dia das mães, dê presente Xok’s. Horário especial nesse domingo para lhe atender cada vez melhor das 9h às 18h.

A Xôk’s de Americana fica na Rua Cândido Cruz, 641, no centro. Acompanhe as novidades da loja pelas redes sociais através do Instagram (clique aqui) e do Facebook (clique aqui). Para mais informações consulte o WhatsApp (19)99181-7578 (clique aqui).