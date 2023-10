Outback Steakhouse inicia instalação no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Outback Steakhouse inicia nos próximos dias as obras de instalação de sua unidade no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara.

Neste sábado, o local onde ficava a loja Kalunga recebeu um tapume com a marca da cadeia de restaurantes norte-americana.

Com previsão de ser inaugurado no 1º semestre de 2024, a unidade da rede de restaurantes inspirada na cultura australiana trará para os clientes do empreendimento seus cortes de carnes especiais e aperitivos icônicos, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes, inspiradas na Austrália. A marca vai disponibilizar atendimento presencial e serviço de delivery.

