Papa convida padre pró-LGBT para participar de Sínodo histórico

No que pode ser considerado um marco na história da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Francisco convidou o padre jesuíta James Martin, conhecido por seu ativismo pró-LGBT, para participar do próximo Sínodo, que ocorrerá em outubro. A Assembleia Geral do Sínodo sobre a Sinodalidade anunciou essa decisão, revelando que o Papa busca promover diálogos e modernizações dentro da instituição.

Além de James Martin, outro convidado notável é Luca Casarini, um renomado ativista humanitário e antiglobalização. Com essas inclusões, a Santa Sé busca trazer perspectivas e experiências diversas para as discussões do Sínodo.

Um dos principais objetivos desse Sínodo é debater temas delicados e promover mudanças significativas dentro da Igreja Católica. Nessa edição, será a primeira vez que mulheres e leigos serão convidados a participar do evento, juntamente com os bispos. Essa abertura reflete um esforço para ampliar a representatividade e a diversidade de vozes na tomada de decisões da Igreja.

Uma das novidades mais significativas é que, pela primeira vez na história do Sínodo, os convidados terão permissão para votar. Essa mudança é uma resposta direta à consulta mundial realizada pela Santa Sé, que buscou compreender as preocupações e as necessidades dos católicos ao redor do mundo. A inclusão de leigos e a permissão para votação são passos importantes em direção a uma maior participação dos fiéis nas decisões da Igreja.

Entre os temas que serão debatidos pelos bispos no Sínodo, destacam-se o celibato sacerdotal, a possibilidade de receber a Comunhão para divorciados recasados, a inclusão da comunidade LGBTI e o papel das mulheres dentro da Igreja. Essas questões são consideradas cruciais para o futuro da instituição e têm gerado debates acalorados entre os fiéis.