Pastor que desejou morte de Paulo Gustavo pede perdão

O pastor e um dos líderes da Igreja Assembleia de Deus de Alagoas, José Olímpio da Silva Filho, que desejou a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, pediu desculpas em uma carta.

“Peço desculpa, pois nunca foi intenção do meu coração ferir, ofender ou machucar a nenhum dos ofendidos (que são aos milhares), a começar do ator Paulo Gustavo, que foi atingindo diretamente, passando por seus familiares, amigos, admiradores e muitos fãs, pois o mesmo é uma pessoa querida no mundo artístico”, disse ele na carta.

O humorista está internado com covid-19 e enfrenta complicações da infecção há mais de um mês.

Na semana passada, Olímpio causou polêmica ao desejar a morte de Paulo Gustavo. Em um post com a imagem do humorista, o pastor escreveu na legenda: “Esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo orações e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”.

A ONG(Organização Não Governamental) Grupo Gay de Alagoas diz que vai entrar com uma representação contra ele no Ministério Público do estado.