Gama apreende carros e moto por poluição sonora e perturbação

A Guarda Municipal de Americana apreendeu na noite de sábado(17) e madrugada do domingo(18), veículos que causavam perturbação do sossego e poluição sonora em bairros de Americana. De acordo com a corporação, três carro foram apreendidos nos bairros Jardim Ipiranga, Jaguari e Cidade Jardim.

O primeiro caso foi de uma motocicleta Falcon. Segundo informou a guarda, durante um patrulhamento pelo Jardim Ipiranga a equipe se deparou com a moto com escapamento com ruído excessivo. Os guardas aplicaram multa prevista na lei municipal e o veículo foi recolhido para o pátio municipal.

No bairro Residencial Jaguari, às 22h, uma carro modelo Saveiro estava transitando com som alto pela via. O motorista foi multado e o carro recolhido.

Já na madrugada de domingo, por volta da 1h40, um veículo Pálio transitava pelo bairro Cidade Jardim com som alto causando perturbação. Foi elaborada a infração e determinada a recolha do carro ao pátio.