Americana começa a vacinar idosos com 65 anos em drive-thru duplo

A Secretaria de Saúde de Americana começa a vacinar os idosos com 65 anos ou mais, a partir desta terça-feira (20), das 8h30 às 16h, em dois pontos de drive-thru, montados na Avenida Antônio Pinto Duarte, ambos no sentido Centro-Anhanguera, na altura do portal. A vacina será oferecida mediante a apresentação de um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Além do drive-thru, a vacinação para a primeira dose também pode ser feita por agendamento, no site www.saudeamericana.com.br.

O início das filas está previsto no final da Avenida da Saudade, na altura da Praça da Bíblia, sendo que na medida em que o fluxo de veículos for diminuindo, outros dois pontos serão mantidos, sendo o primeiro no cruzamento da Avenida da Saúde e, posteriormente, no cruzamento com a Rua São Vito.

A ocupação das duas faixas de rolamento da Avenida se dá em função do alto número de veículos esperado para esta etapa. A Secretaria de Saúde vem recebendo o apoio da Unidade de Transporte e Sistema Viário, além da GAMA (Guarda Municipal de Americana), que realizaram as devidas alterações no trânsito local, além de acompanharem as atividades no decorrer da campanha.

No feriado de Tiradentes, na próxima quarta-feira (21), apenas um dos postos da Avenida permanecerá aberto, das 8h às 16h30. Já durante os demais dias da semana a Secretaria de Saúde irá avaliar a possibilidade em manter esses postos abertos, considerando a demanda atendida para a faixa etária contemplada e a disponibilidade de doses para a vacinação.

A segunda dose para os idosos com 69 anos ou mais e profissionais de saúde continuará disponível pelo sistema de agendamento, por meio do site da Secretaria.