Pastor Miguel discute melhorias no trânsito nas proximidades de escola do Mirandola

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) reuniu-se na Escola Estadual Profª Maria Frizzarin, no bairro Jardim Mirandola, com a diretora da unidade, Simone Tombolato, e o dirigente regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira.

Durante a visita, o parlamentar tratou de melhorias necessárias no trânsito das proximidades da escola, devido à rua ser uma via sem saída. “Os motoristas são obrigados a subirem a via de ré, ou ainda estacionarem na esquina, fazendo com que os alunos, incluindo muitas crianças pequenas, tenham que percorrer a pé um percurso até a escola, gerando preocupações, sobretudo em dias de chuva”, disse Miguel.

Pastor Miguel ressaltou ainda que entregará a demanda ao setor competente. “É importante resolver esse inconveniente, garantindo a segurança de nossas crianças e proporcionando tranquilidade aos pais. Darei seguimento aos pedidos e cobrarei intervenções urgentes junto às autoridades responsáveis”, concluiu.