Paula Borgo, ex-jogadora da seleção brasileira, morre vítima de câncer no estômago

A jogadora Paula Borgo, com passagem pela seleção brasileira de vôlei em 2019, morreu vítima de um câncer no estômago nesta quinta-feira, aos 29 anos. A atleta descobriu a doença em setembro de 2022 e se afastou das quadras para começar o tratamento. A família confirmou a morte por meio das redes sociais nesta tarde.

O tumor foi descoberto durante exames de rotina antes do início da última temporada, em que a atleta iria atuar na equipe de Barueri. Paula Borgo esteve em equipes da Turquia e na Itália. Ela também jogou pelo time de Osasco e pelo Fluminense. Na seleção brasileira, conquistou a medalha de prata da Liga das Nações de 2019, participou da conquista da vaga olímpica para Tóquio e foi campeã Mundial sub-23.



Durante as partidas da última temporada nacional, Paula Borgo foi vista com certa frequência nas arquibancadas do Ginásio José Liberatti, em Osasco, e recebeu apoio das atletas e torcedores durante todo o tratamento do câncer. A última aparição de Paula aconteceu nos primeiros dias de maio, quando usou sua conta no Instagram para comemorar mais um aniversário de casamento e informou no texto que estava no hospital por não se sentir bem naquele período.

“Nosso dia 5 passou e eu não estava bem para falar. Passamos o dia 5 no hospital com você cuidando de mim e me dizendo o quanto me ama. Já vi relatos de maridos que abandonaram as esposas quando adoeceram, Carlos foi completamente diferente, ele só demonstrou o quanto me amava, mostrando que ele realmente era o homem que Deus mandou pra mim”, dizia o texto da postagem.

CÂNCER NO ESTÔMAGO

Paula Borgo foi diagnosticada com câncer no estômago em setembro de 2022, durante os exames de pré-temporada. A doença é mais comum em pessoas com mais de 40 anos e é o sexto tipo mais frequente entre as mulheres. Os principais sintomas são dificuldade de deglutição, refluxo, perda de peso, vômitos, má digestão, dor de estômago e náuseas.

HOMENAGENS

Por meio das redes sociais, a FIVB (Federação Internacional de Vôlei) fez uma homenagem para Paula Borgo em português e lamentou a morte da atleta. O Fluminense, último clube da jogadora no Brasil, e algumas ex-companheiras também lamentaram a perda. A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) se manifestou em nota oficial e lamentou a morte da jogadora brasileira.

“A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da jogadora Ana Paula Borgo, aos 29 anos. Ela foi um grande talento do vôlei nacional e defendeu a seleção brasileira em importantes competições como a Liga das Nações e os Jogos Pan-Americanos. Ana Paula Borgo participou da conquista do Mundial Sub-23, na Turquia, e defendeu o Brasil nas seleções de base. Pelos clubes, representou grandes equipes como Praia Clube, Osasco e Pinheiros e atuou no exterior em países como Turquia e Itália. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e amigos de Ana Paula Borgo”.

