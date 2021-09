Pesquisa Datafolha mostra Lula com 56% e Bolsonaro com 31% no segundo turno

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro(sem partido) devem se enfrentar no segundo turno das eleições de 2022. É o que mostra a pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira (17) pelo site do jornal “Folha de S.Paulo”.

De acordo com a pesquisa, Lula e Bolsonaro devem se enfrentar no segundo turno com 56% e 31% respectivamente. Veja os dados:

Cenário possível de 1º turno:

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

Ciro Gomes (PDT): 9%

João Doria (PSDB): 4%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 2%

Cenário de 2º turno:

Lula (PT): 56%

Bolsonaro (sem partido): 31%

Em branco/nulo/nenhum: 13%

Não sabe: 1%

A pesquisa ouviu 3.667 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.