Piracicaba confirma primeira morte pela variante Delta da covid-19

Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica Municipal, informou que Piracicaba registrou a primeira morte decorrente da variante Delta (AY.4) da Covid-19.

O óbito é de uma mulher de 74 anos, com comorbidade, já vacinada com duas doses do imunizante Coronavac/Butantan. Além dela, outros cinco casos da variante foram confirmados pela VE na última segunda-feira (23/08), sendo dois homens e três mulheres, das idades de 10, 16, 41, 51 e 52 anos. Todos seguem sendo monitorados pela VE.

A Pasta reforça que fez a verificação dos históricos destes pacientes para monitorar os casos e atuar de forma preventiva e evitar a transmissão da doença. Até o momento, não houve mais nenhuma confirmação da variente Delta (AY.4) em Piracicaba.

A Secretaria lembra que a variante Delta (AY.4) tem maior perfil de transmissibilidade, porém, não tem apresentado aumento na letalidade ou gravidade dos casos. Mesmo assim, a Pasta pede que a população siga tomando os cuidados necessários como o uso de máscara, álcool em gel, bem como evitar aglomerações.