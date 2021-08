Juninho Dias pede instalação de radares na SP-304

Foto: Will Moreira/PA

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), pedindo a instalação de radares de velocidade na rodovia Luiz de Queiroz (SP 304).

No documento, o parlamentar menciona que é de conhecimento de todos os registros de acidentes frequentes na rodovia, destaca que muitos deles são fatais e elenca como razões para o problema o próprio fluxo intenso de veículos, a disposição da via e a inexistência de controle de velocidade. Juninho acrescenta que a implantação de radares em determinados trechos é uma forma de tornar o tráfego mais seguro, preservando vidas.

“O trecho tem acidentes diariamente e recebo em meu gabinete reclamações semanalmente. Não dá para continuar com a rodovia sem um controle mínimo de velocidade. A via é um grande braço de mobilidade da nossa cidade e buscamos agilidade no processo e segurança para os usuários da SP-304”, frisa Juninho.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (2).