Padre Itamar morre aos 74 anos vítima da covid-19

Morreu nesta terça-feira (31), aos 74 anos, o padre Itamar Gonçalves, que estava internado desde o dia 14 com covid-19.

A morte foi confirmada pelo pastor Jonas Gonçalves. “Com muita tristeza e dor, comunico-lhes o passamento do meu irmão e amigo: – Padre Itamar Gonçalves”, disse ele nas redes sociais

Hoje paróco da Paróquia São Jorge, de Nova Odessa, Itamar foi líder da Igreja de São Domingos, em Americana.

Ele foi internado preventivamente no dia 14 de agosto, quando foi diagnosticado com o vírus. No dia 17 ele foi intubado e transferido para a UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

Ontem(30), o boletim de saúde trazia uma piora em seu quadro. Já havia informações sobre problemas renais e a possibilidade de um ‘evento neurológico’.

O corpo deve ser sepultado nesta terça-feira no cemitério da Saudade, em Americana, onde a família possui jazigo. Ainda não há informações sobre possibilidade de velório.