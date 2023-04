Prefeito de Sumaré anuncia cercas elétricas e detectores de metais nas escolas municipais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, anunciou a instalação de cercas elétricas e detectores de metais nas 38 escolas municipais. O recurso será destinado pela administração por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal), criado nesta administração. O chefe do executivo anunciou ainda uma série de protocolos que serão implantados imediatamente nas unidades de ensino.

A medida foi anunciada em reunião do Comitê Permanente de Combate à Violência nas Escolas, o qual reúne além de várias secretarias da prefeitura, a Polícia Militar, Polícia Civil, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Conselho Tutelar e dezenas de outras entidades da sociedade civil organizada de Sumaré.



“São medidas que precisam ser implantadas imediatamente. Estamos trabalhando para liberar o recurso adicional o mais rápido possível para que as escolas reforcem a segurança das nossas crianças. Acredito que no início da próxima semana as escolas já comecem a ser equipadas”, afirmou o prefeito.

Ainda esta semana, o deputado Dirceu Dalben e o prefeito Luiz Dalben se reuniram com o governador Tarcísio de Freitas para pleitear equipamentos e recursos para maior segurança das escolas públicas. Paralelamente, o deputado apresentou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) projeto de lei que propõe a criação do “Disque Escola”, um canal direto a ser mantido entre a comunidade, pais, alunos e professores para denunciar à Polícia Militar atos suspeitos nas imediações das escolas públicas.

“O objetivo de todas essas ações é ampliar a segurança dos alunos, professores e toda a comunidade escolar, para que as crianças e adolescentes possam ter assegurado o direito à Educação e, os pais, fiquem um pouco menos preocupados. Precisamos rapidamente de medidas e soluções que visem à prevenção e o combate da violência nas escolas”, falou Dalben.

CONTROLE DE ACESSO

Outra medida importante anunciada é que o controle de acesso nos colégios será realizado por um profissional capacitado, que realizará inspeção nas mochilas dos alunos. “Vale ressaltar que não se trata de uma revista, mas sim de uma inspeção para inibir a entrada de qualquer artefato que traga riscos aos alunos e professores”, explicou o secretário de Governo, Odair Dias.

