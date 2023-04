Padre Fábio de Melo se desculpa após postar vídeo gordofóbico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O padre Fábio de Melo utilizou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 14, para se desculpar. Na quinta-feira, 13, o sacerdote postou um vídeo ao som de gargalhadas onde uma pessoa gorda caía sobre a outra em uma praia. Após o jornalista e influencer Jorge Bentes gravar um vídeo explicando como a “piada” foi ruim, o sacerdote se desculpou.

O jornalista realiza um trabalho de conscientização sobre os perigos da obesidade. Após ter perdido 80kg, Jorge incentiva e ajuda pessoas que passam pelo mesmo problema.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



“Eu achei desnecessário essa postagem de hoje e eu espero que você retrate, peça desculpa, tire do ar e eu vou explicar o porquê que é desnecessário. Padre, com todo respeito do mundo, deixa eu lhe falar uma coisa: obesidade é uma doença pandêmica que mata milhares de pessoas em todo mundo. Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça. Imagina alguém rir de alguém com diabetes, rir de alguém com câncer. É a mesma coisa. São doenças e eu luto há 10 anos contra essa doença todos os dias da minha vida”, começou a explicação de Jorge no vídeo.

“A obesidade é um problema de saúde pública que não se deve rir, não deve se fazer piada, não deve se fazer chacota. A gente está cansado disso. A gente está cansado de viver na margem da vida, do sistema público de saúde, que muitas vezes não respeita essas pessoas que precisam de tratamento e, quando vão buscar, descobrem que já é tarde demais, elas morrem, padre. Eu espero que o senhor pratique o amor ao próximo”, disse.

Logo após a publicação de Jorge, o padre Fábio apagou o vídeo e veio a público se desculpar hoje. No post ele removeu as opções de comentários.

“Que o senhor reflita sobre essa postagem que, para muitos, pode parecer uma grande brincadeira, uma piada, mas eu acho que durante esse vídeo deixei claro que não é uma brincadeira, não tem graça, não é uma piada. Então, eu aguardo uma resposta, eu aguardo um pedido de retratação, eu aguardo, padre, que o senhor retire a sua postagem e se retrate. Eu aguardo que o senhor coloque em prática o que o senhor aprendeu no seminário: respeitar o próximo como a ti mesmo”, finalizou o jornalista.

Em seus stories, Jorge deixou claro que é contra violência virtual e linchamento. Ele ainda falou: “Espero que ele veja, para que ele assista e entenda, que não foi uma besteira que ele fez. É muito sério. Continuo respeitando muito o padre, tenho certeza que ele vai entender o que ele fez e é pra isso que a gente está aqui, que as pessoas tenham esse tipo de consciência “

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)