Em 2019, Marília Mendonça disse que tinha medo de morrer e ter seu corpo exposto

Nesta quinta-feira (13), fotos do corpo da cantora Marília Mendonça durante o exame de autópsia no Instituto Médico Legal (IML) foram vazadas, gerando indignação e revolta entre seus familiares e fãs.

Em um post no Twitter em agosto de 2019, Marília já havia demonstrado preocupação com o vazamento de informações pessoais e profissionais. Na ocasião, ela afirmou que sua gravidez havia sido descoberta por meio de um exame de sangue vazado e que isso a deixava com medo até mesmo de morrer, já que as pessoas não respeitam nem mesmo esse momento delicado.



é muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma… minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma… da medo até de morrer pq as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos… — marília mendonça (@MariliaMReal) August 13, 2019

A mãe da cantora, dona Ruth, divulgou um comunicado por meio de sua assessoria de imprensa, pedindo respeito e empatia pela família nesse momento de dor. “Tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem”, disse ela.

O vazamento das fotos do corpo da cantora durante o exame de autópsia é um grave desrespeito à privacidade e ao luto da família.

