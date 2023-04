“Nuvem Prateleira” é vista no céu de Americana nesta sexta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta sexta-feira (14), os moradores de Americana, no interior de São Paulo, foram surpreendidos com a presença de uma “Nuvem Prateleira” no céu. O fenômeno também foi avistado em diversas cidades da região.

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI), a Nuvem Prateleira é um acessório da Cumulonimbus, uma nuvem de tempestade. Ela se forma como resultado da interação da interface entre o ar frio que desce da nuvem com o ar relativamente mais quente do ambiente.



Embora a nuvem tenha causado espanto entre os moradores da região, a nivem é decorrente da aproximação da linha de instabilidade (um tipo de tempestade melhor organizada).

