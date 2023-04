Presidência gasta R$ 196,7 mil em móveis de alto padrão para o Palácio da Alvorada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Presidência da República anunciou no início deste ano a aquisição de seis móveis para o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Rosângela Silva. O valor total investido foi de R$ 196,7 mil.

Entre os móveis adquiridos estão um sofá com mecanismo elétrico reclinável e revestido em couro, no valor de R$ 65 mil, e uma cama king size revestida em couro grão natural, no valor de R$ 42,2 mil. Também foram adquiridos um colchão masterpiece top visco no valor de R$ 8,9 mil e uma poltrona ergonômica revestida em couro no valor de R$ 29,4 mil.



Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, a aquisição dos móveis foi necessária devido à ausência de alguns itens e ao péssimo estado de manutenção da mobília do Palácio da Alvorada. Os móveis adquiridos agora integram o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residirem.

“A ausência de móveis e o péssimo estado de manutenção encontrado na mobília do Alvorada exigiram a aquisição de alguns itens. Se o palácio não tivesse sido encontrado nas condições em que foi, não teria sido necessário efetuar a compra de móveis”, explicou a Secretaria de Comunicação em nota.

