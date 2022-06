Presidente da Petrobras pede renuncia ao cargo

O presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, discursa durante o congresso Mercado Global de Carbono, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, zona sul da cidade.

O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciou ao cargo e, também, do Conselho de Adninistração da companhia. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (20).

José Mauro foi o terceiro presidente da Petrobras no governo do presidente Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira (17), a Petrobras divulgou novos aumentos no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras.

No dia 23 de maio o Ministério de Minas e Energia anunciou que seria realizada a terceira troca no comando da empresa.