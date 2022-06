Festa do Peão promete ‘camarote para todos’ no “Domingo da Família São Vicente”, mas não cumpre

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após desaparecer com a arquibancada, espaço usado por famílias para assistir as montarias durante o rodeio e os shows, a Festa do Peão de Americana garantiu que as pessoas que comprassem ingressos para a arena poderiam acessar, nos Domingos da Família”, a “Área VIP American Prime”, uma espécie de camarote que foi criado no local da extinta arquibancada.

Mas nada disso aconteceu. A festa alterou por inúmeras vezes o mapa do evento e, quem comprou ingresso da arena, não conseguiu acessar nenhum camarote.

Os domingos da festa são patrocinados pela rede de Supermercados São Vicente que disponibiliza ingressos para os clientes através de compras de produtos específicos nas lojas da rede.

Na época do anuncio da área vip, em seu comunicado oficial, a festa informou que ‘aos domingos, 12 e 19 de junho, a Área VIP – Espaço Prime estaria aberta para todos’.

O acesso para todos não ocorreu após o espaço que abrigaria a “Área VIP American Prime” ser cedido ao camarote Superbull, que teve seus ingressos vendidos com valor maior. De acordo com a assessoria de imprensa do Clube dos Cavaleiros de Americana, a troca de espaços aconteceu após uma ‘mudança de conceito da festa’.

Embora não tenha divulgado sobre a possibilidade de estorno do valor pago, O Clube dos Cavaleiros informou ao Portal de Americana que fez a troca e/ou devolução para as pessoas que procuraram a organização. O CCA garantiu que as poucas pessoas que procuraram, obtiveram êxito.

Procurado pelo Portal, o Supermercados São Vicente não se pronunciou sobre sua eventual responsabilidade no evento.