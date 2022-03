Projeto cria o dia de gratidão aos profissionais da saúde em Nova Odessa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Projeto de lei aprovado na sessão de hoje da Câmara de Nova Odessa institui, no calendário oficial do Município, o dia municipal em homenagem e gratidão aos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente contra a Covid-19. O projeto é de autoria do vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia, e estabelece que a comemoração deve ser realizada anualmente no dia 7 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, criado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

De acordo com Levi, um dos objetivos do projeto é “demonstrar o reconhecimento da população novaodessense ao trabalho desempenhado por todos os profissionais da área da saúde que atuaram na linha de frente contra a Covid-19, os quais, agindo com destreza e bravura, arriscaram a própria saúde para cuidar das pessoas acometidas pela referida doença infectocontagiosa durante a pandemia”.

“Queremos evitar que a luta desses profissionais durante a pandemia seja esquecida com o passar do tempo”, disse Levi. “Foram esses profissionais que, agindo com destreza e bravura, arriscaram a própria saúde para cuidar das pessoas”, completou.

O projeto segue para sanção do prefeito.