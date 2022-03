Câmara disponibiliza vagas de estacionamento exclusivas para autistas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana já está oferecendo em seu novo prédio, localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835, duas vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins (PV), a iniciativa pioneira entre os poderes legislativos da região visa conscientizar sobre a importância do atendimento preferencial a pessoas com TEA. “Para nós é motivo de alegria contar com vagas exclusivas no novo prédio da Câmara. É preciso garantir mais inclusão e humanização a essas pessoas”, comentou o parlamentar.

Martins é autor de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara obrigando a destinação de vagas de estacionamento exclusivas em supermercados, hipermercados e shoppings do município. De acordo com a proposta, os estabelecimentos ficam obrigados a disponibilizar 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas com TEA, sendo garantida no mínimo uma vaga.

O projeto estipula ainda que as vagas devem ser sinalizadas com o símbolo que identifica a pessoa com autismo – uma fita colorida em formato de quebra cabeça – e uma placa indicando “vaga exclusiva para autistas”.

“Ao parar em uma vaga comum para pessoas com deficiência (PCD), as famílias e os próprios autistas muitas vezes passam por constrangimentos, uma vez que a síndrome não é visível. A reserva específica de vagas é, portanto, indispensável para evitar esse tipo de situação. Como autor do projeto de lei, nada mais justo que darmos o exemplo aqui na Câmara”, concluiu Martins.