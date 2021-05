Quadro de Paulo Gustavo é irreversível

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O boletim médico do humorista Paulo Gustavo, divulgado na noite desta terça-feira(4), aponta que o quadro de saúde dele é irreversível.

“Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes”, trouxe o boletim.

Paulo Gustavo está internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com após infecção por Covid-19.