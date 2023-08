Qual a diferença entre o Drex e o Pix?

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com o criado do Drex, a primeira moeda digital oficial do Brasil, é natural que surjam questionamentos sobre como ela se diferencia do Pix, uma tecnologia de transações instantâneas que se tornou amplamente popular no país. Embora ambos sejam projetos inovadores do Banco Central, eles possuem propósitos e funcionalidades distintas, atendendo a diferentes necessidades no cenário financeiro brasileiro.

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco Central com o objetivo de facilitar as transações financeiras entre pessoas e empresas. Sua principal característica é a rapidez nas transferências, permitindo que o dinheiro seja transferido e disponibilizado na conta do beneficiário em questão de segundos, independentemente do horário ou dia da semana. O Pix opera de forma integrada com as instituições financeiras e possibilita transações por meio de chaves de identificação, como o CPF, CNPJ, número de celular ou e-mail, tornando as transações mais ágeis e práticas.

Por outro lado, o Drex é a Moeda Digital do Banco Central brasileiro (CBDC), criada como uma extensão da moeda física. Enquanto o Pix é uma tecnologia de pagamentos, o Drex é a própria moeda digital em si. Sua principal finalidade é proporcionar um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia. O Drex será emitido diretamente pelo Banco Central, com sua custódia também sob responsabilidade da instituição, garantindo a estabilidade e a segurança da moeda.

Uma das diretrizes do Drex é a interoperabilidade com os meios de pagamento já disponíveis à população, incluindo o próprio Pix. Isso significa que os usuários poderão realizar pagamentos em lojas e downloads para outras pessoas tanto por meio do Drex quanto pelo Pix. No entanto, o Drex também oferece funcionalidades adicionais, como a possibilidade de transformar os reais digitais em depósitos bancários convencionais e sacá-los em formato físico, ampliando as opções para o uso da moeda digital.

Outra diferença significativa entre o Drex e o Pix é a sua natureza. Enquanto o Pix é uma tecnologia para transações instantâneas, o Drex é uma moeda digital regulamentada pelo Banco Central, respaldada por suas reservas e com seu valor garantido pelos mesmos fundamentos do real convencional. Isso torna o Drex uma opção mais segura e estável em relação às criptomoedas e criptoativos, que apresentam alta volatilidade e não são emitidos por autoridades monetárias.

Em resumo, a diferença fundamental entre o Drex e o Pix está na sua finalidade e natureza. O Pix é uma tecnologia de pagamentos instantâneos, enquanto o Drex é a própria moeda digital oficial do Brasil, oferecendo um ambiente regulado e seguro para transações financeiras e fornecendo inovação e inclusão na economia digital do país. Ambos representam avanços importantes no sistema financeiro brasileiro, complementando-se para oferecer maior praticidade, segurança e eficiência nas operações financeiras e no acesso aos serviços financeiros.