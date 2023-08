Drex é confiável?

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com o lançamento do Drex, a primeira moeda digital oficial do Brasil, é natural que surjam questionamentos sobre sua confiabilidade e segurança. Afinal, estamos a identificar um novo cenário financeiro, e a confiança na moeda é essencial para que ela seja amplamente aceite e utilizada de forma segura pelos cidadãos e empreendedores.

O Drex, anteriormente conhecido como Real Digital, é um projeto de moeda digital de banco central (CBDC) desenvolvido e operado pelo Banco Central do Brasil (BC). Seu objetivo é criar um ambiente seguro e regulado, oferecendo maior acesso às vantagens da digitalização da economia e fornecendo um suporte para novos negócios.

Para garantir sua confiabilidade, o Drex é respaldado pelo próprio Banco Central, que emite e assegura a moeda digital. As reservas do Banco Central respaldam o valor do Drex, evitando oscilações abruptas e fornecendo estabilidade à moeda. Isso difere das criptomoedas, que muitas vezes apresentam alta volatilidade devido à falta de regulamentação.

Além disso, o Drex é uma moeda oficial regulamentada, o que implica que as transações são realizadas através de instituições autorizadas e intermediadas pelo Banco Central. Essa estrutura regulatória fornece maior segurança aos usuários, uma vez que seus recursos estão protegidos por instituições financeiras regulamentadas e resistentes.

Outro ponto relevante é a tecnologia de registro distribuído (DLT) utilizada no Drex, o que garante maior transparência e segurança nas transações, tornando-as mais resistentes a fraudes e manipulações.

O Drex também faz parte da agenda de modernização do Banco Central, a Agenda BC#, que visa proporcionar maior eficiência e inovação no sistema financeiro brasileiro. Nesse sentido, o Drex é desenvolvido com tipografia e elementos gráficos que remetem ao universo digital, reforçando sua proposta inovadora.

Em conclusão, o Drex é uma moeda digital oficial, garantida pelo Banco Central, regulamentada e respaldada pelas suas reservas. Sua tecnologia de registro distribuída fornece maior segurança e transparência nas transações. Ao adotar uma abordagem regulada e segura, o Drex visa oferecer aos brasileiros uma opção confiável para suas operações financeiras no ambiente digital, trazendo inovação, praticidade e inclusão para a economia do país.