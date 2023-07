WhatsApp libera recurso tão aguardado por usuários

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os usuários do WhatsApp podem finalmente respirar aliviados, pois o aguardado recurso de edição de mensagens está agora disponível. Com essa funcionalidade, é possível corrigir erros de digitação em mensagens já enviadas, proporcionando uma maior praticidade e evitando constrangimentos causados por enganos.

Tanto os usuários de Android quanto os usuários de iPhone (iOS) podem desfrutar desse recurso há muito tempo aguardado. A opção de edição fica disponível por um período de 15 minutos após o envio da mensagem, permitindo que os usuários tenham tempo suficiente para identificar e corrigir possíveis erros.

Uma vez que a mensagem tenha sido editada, o WhatsApp exibe o rótulo “Editada”, tanto para o remetente quanto para o destinatário, garantindo a transparência e informando que a mensagem foi alterada após o envio inicial. No entanto, é importante destacar que o aplicativo não exibe as versões anteriores da mensagem, mantendo a privacidade e evitando confusões desnecessárias.

O processo de edição é simples, mas requer que o usuário abra o aplicativo de mensagens. No Android, é necessário acessar o menu de recursos, representado pelos três pontos, e selecionar a opção “Editar”. Já para os usuários de iPhone, basta pressionar a mensagem desejada e deslizar o dedo para baixo até encontrar a opção “Editar”.

Após selecionar a opção de edição, uma caixa de texto é exibida, permitindo que o usuário faça as alterações necessárias na mensagem. Após concluir a correção, é preciso clicar no botão de confirmação para salvar as modificações e enviar a mensagem corrigida.

Embora o recurso de edição de mensagens já esteja disponível, é importante mencionar que, por enquanto, ele está sendo implementado gradualmente para os usuários. Portanto, pode levar algum tempo até que todos os usuários tenham acesso a essa funcionalidade tão aguardada.

Com o fim do asterisco (*) para corrigir erros de digitação, o WhatsApp proporciona uma experiência aprimorada e mais conveniente para seus usuários, tornando a comunicação por meio do aplicativo ainda mais fluida e eficiente.