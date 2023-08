O que é Drex: A Nova Moeda Digital Oficial do Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em um avanço significativo na era das finanças digitais, o Banco Central do Brasil definiu o nome da primeira moeda digital oficial do país: Drex. Com sua implementação prevista para ocorrer até o final de 2024, o Drex está destinado a se tornar um novo marco na forma como realizamos transações financeiras e conduzimos nossas atividades econômicas.

O nome Drex é uma abreviação da expressão “digital real x”, indicando claramente sua natureza digital, assim como sua conexão direta com a moeda nacional, o real. Ele é apelidado de “primo do Pix” dentro da instituição, referindo-se ao já popular sistema de pagamentos instantâneos que revolucionou as transferências financeiras no país.

A criação do Drex representa um passo importante no processo de modernização do sistema financeiro brasileiro. Ao adotar uma moeda digital oficial, o país se alinha às tendências globais de inovação no setor e visa facilitar ainda mais as transações e pagamentos no ambiente digital, proporcionando maior agilidade e praticidade para os cidadãos e empresas.

Uma das principais vantagens do Drex é a sua rapidez nas transações. Assim como o Pix, o Drex possibilitará pagamentos instantâneos, eliminando as tradicionais esperas de dias úteis para compensações bancárias e reduzindo significativamente o tempo gasto em transações financeiras.

