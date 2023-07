Aquário Municipal de Piracicaba reabre após reforma

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Aquário Municipal Ilda Borges Gonçalves, localizado em Piracicaba, foi reaberto ao público nesta sexta-feira, 14/07, após um período de reforma e manutenções. A iniciativa, realizada pela Prefeitura por meio do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), teve como objetivo proporcionar uma experiência divertida e encantadora aos visitantes.

Com mais de 100 espécies de peixes, o aquário conta com três tanques e dois grandes lagos, distribuídos em um espaço amplo. A visitação é gratuita e está disponível de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. O endereço é avenida Dr. Maurice Allain, 454, no Parque do Mirante, no bairro Vila Rezende.

O aquário oferece aos visitantes a oportunidade de contemplar 116 espécies de peixes e duas de artrópodes, incluindo camarão fantasma e lagosta filtradora. Esses animais estão distribuídos em três aquários e dois grandes lagos divididos em quatro setores. Cada aquário possui uma capacidade de 2.400 litros de água e mede três metros de comprimento por um metro de largura e 80 centímetros de altura.

O local abriga peixes nativos de diferentes partes do mundo, representando países da Ásia, África, Europa e Américas. Dentre as espécies presentes, é possível observar carpas, dourados, pacus, pirararas, pangasius, entre outros. Placas informativas estão disponíveis, fornecendo detalhes sobre cada espécie e promovendo o conhecimento e a consciência sobre a importância da preservação dos rios.

Inaugurado em 19 de setembro de 2012, o Aquário Municipal Ilda Borges Gonçalves oferece uma vista privilegiada para o salto do rio Piracicaba. O espaço estava fechado desde agosto do ano passado para reformas, que incluíram a substituição do silicone nos aquários, reforma e pintura do gabinete dos tanques, troca de lâmpadas internas por LED, melhorias na iluminação do teto e dos aquários, troca de portas dos sanitários e de acesso, reparos contra vazamentos, pintura de paredes, teto do prédio, estruturas metálicas e portas, substituição das separações dos lagos por telas de inox, impermeabilização e troca da geomanta do lago das carpas, envernização dos decks, pintura dos guarda-corpos, troca de válvulas de descarga, reparos nos pisos e azulejos dos banheiros e hall, reparos no sistema de esgoto do sanitário masculino, serviço de jardinagem, além da substituição de faixas e adesivos.

Com a reabertura do Aquário Municipal Ilda Borges Gonçalves, os moradores de Piracicaba e visitantes têm novamente a oportunidade de apreciar a diversidade da vida aquática e a importância da preservação dos ecossistemas.