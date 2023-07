Utransv altera sentido de direção da Avenida Unitika

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Como parte do projeto de remodelação viária na entrada de Americana, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) vai alterou, a partir da sexta-feira (14), o sentido da Avenida Unitika.

A via que tinha mão dupla, terá sentido único e obrigatório para a região do Jardim Boer, entre as Ruas Orlando Dei Santi e Pedro Perissinoto.

A Rua Basílio Pilotto também terá mão única, no trecho da Rua Eduardo Medon até a Rua Orlando Dei Santi, sentido entrada da cidade.

“Teremos um tráfego com mais fluidez e mais seguro nessa região, com as mudanças de direção e a remodelação viária na principal entrada da cidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.